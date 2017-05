Pedro Rebita está suspenso e não vai estar no banco de a orientar a equipa do U. Almeirim na final da Taça do Ribatejo de Juniores.

O técnico terá tido comportamento incorreto no jogo com CD Fátima no último jogo do Campeonato Distrital de Juniores.

O U. Almeirim defronta o Moçarriense, esta segunda-feira, dia 1 na Final da Taça do Ribatejo de Juniores.