Taça do Ribatejo: U. Almeirim conquistou a Taça do Ribatejo pelo segundo ano (vídeo)

O U. Almeirim conquistou, esta segunda-feira dia 1 de maio, a Final da Taça do Ribatejo de Juniores ao bater nas grandes penalidades a equipa do Moçarriense depois de empate a uma bola no final do tempo regulamentar.

O U. Almeirim estava a perder ao intervalo por 1-0, mas na segunda parte e com o Moçarriense reduzido a 10 unidades, a equipa de Pedro Cunha “Rebita” (que viu o jogo na bancada por castigo), conseguiu chegar ao empate e nas grandes penalidades ganhou por 4-2.

O U. Almeirim venceu, pelo segundo ano consecutivo, a Taça do Ribatejo de Juniores.