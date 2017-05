Torneio José Peseiro: Terminou a melhor edição de sempre

O Benfica foi o grande vencedor da 11ª edição do Torneio Internacional de Futebol José Peseiro que juntou 48 equipas e 600 atletas, competição para equipas Sub-8 e Sub-11, que terminou no dia 1 de maio, em Almeirim e em ambas o Benfica ganhou ao Sporting.

Na primeira final, de Sub-8, realizada no domingo, os encarnados derrotaram o Sporting por 3-1, e no feriado, em sub-11 venceram novamente os “Leões”, desta vez por 4-1, após grandes penalidades, depois do jogo ter terminado empatado a um golo. Nos Sub-8, além de vencerem a competição pela quarta vez consecutiva.

Rui Fernandes, guarda-redes do Footkart em sub-11 foi eleito melhor guarda-redes. O clube organizador recebeu ainda o prémio para a melhor claque nos sub-11.

Em entrevista a O Almeirinense na edição de maio, Vasco Carvalho diz que a 11.ª edição foi a melhor de sempre.