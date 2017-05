“Porta a Porta” ao serviço das famílias de Almeirim

«Se alguém precisa de ajuda, se há famílias a precisar de apoio para os seus entes queridos mais seniores não hesitem em procurar os serviços de Apoio Domiciliário do Lar de São José.» Foram estas as palavras que uma das mais recentes beneficiárias do Serviço Porta a Porta do Lar da Misericórdia proferiu quando questionada acerca deste serviço.

O serviço de apoio domiciliário “Porta a Porta” procura responder às solicitações das famílias e ir ao encontro das necessidades da comunidade, funcionando os 7 dias da semana. É uma resposta social que surge como solução para a prestação de cuidados e serviços a pessoas que se encontrem no seu domicílio em situação de dependência física ou psíquica e que não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária. «Já tinha ouvido falar deste apoio ao domicílio e quando achei que estava na altura de pedir ajuda não pensei ir a outro lugar. E estou muito satisfeita com esta minha decisão. Foi um salto qualitativo que demos desde o início do ano, quando decidimos pedir ajuda à Santa Casa. Enquanto cuidadora, agora posso sair, estou descansada e sei que não vai faltar nada.»

No serviço Porta a Porta, a Instituição pode prestar os seguintes cuidados e serviços: confeção, transporte e distribuição de refeições; cuidados de higiene, serviços de enfermagem e serviços de fisioterapia; tratamento de roupas e arrumação e pequenas limpezas; pequenas reparações no domicílio; serviços de cabeleireiro e acompanhamento ao exterior; aquisição de géneros alimentícios e outros artigos; acompanhamento, recreação e convívio; cedência de ajudas técnicas em regime de aluguer.