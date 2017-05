Procurar e Encontrar com balanço positivo em dois anos

Gonçalo e Marisa Madureira estiveram à conversa com O Almeirinense e revelam que têm cada vez mais procura pelos seus serviços. Ao chegar ao final do segundo ano de atividade apostam em workshops, formação, serviço de cópias e impressão e ainda conversão de vídeos de formatos analógicos, entre outros.

Qual o balanço de quase dois anos em atividade?

Após quase dois anos de atividade, fará dia 14 de julho, o balanço é positivo, temos muitos clientes fidelizados e que preferem o nosso serviço e atendimento, porque vieram a primeira vez, gostaram e continuaram a usufruir dos nossos serviços. Passaram também a palavra a pessoas amigas que estavam contentes com o nosso trabalho e através da chamada publicidade “de boca” temos também recebido mais clientes que vêm experimentar o nosso serviço e o nosso atendimento e acabam por ficar connosco para tudo o que seja relacionado com problemas informáticos e compras do mesmo tipo de material.

Como em todos os negócios, atravessamos períodos complicados, visto que, as pessoas, devido a toda a crise económica que afeta o nosso país, com muitas pessoas desempregadas, com políticas de ordenados baixos, por muito que queiram não conseguem no seu orçamento familiar ter a disponibilidade desejada para comprarem ou arranjar o seu computador ou substituir uma qualquer peça que esteja avariada. Toda esta situação prejudica qualquer negócio, e o nosso não é diferente.

Quais as novidades que disponibilizam?

Nós não somos pessoas de estarmos paradas, estando sempre atentos ao que o mercado nos proporciona em termos de novidades no nosso mundo da informática, dispomos agora de mais ofertas das quais se destacam:

– Fazemos vários tipos de carimbos, com várias dimensões e várias cores;

– Temos parceria com uma empresa transportadora, a GLS, onde somos Parcel Shop dessa mesma empresa. Este serviço consiste em fazermos envios através dessa mesma empresa para todo o Portugal Continental e Ilhas e também para a Europa, funcionamos ainda como um ponto de levantamento de encomendas, que, por os clientes dessa empresa não estarem em casa, as mesmas são deixadas na nossa loja para que num prazo de 9 dias possam ser levantadas pelos seus destinatários;

– Representamos um dos melhores sistemas de antivírus do mercado – a ESET – com a sua gama muito completa de antivírus e firewall onde se destaca o NOD32;

– Vendemos computadores usados, de gama profissional, através de um parceiro nosso que disponibiliza computadores desktop (de caixa) e portáteis a preços mais acessíveis e com um ano de garantia;

– Temos agora disponível sala para workshops e apresentações, onde temos uma sala equipada com mesas e cadeiras para 18 a 20 pessoas, com projetor e internet;

– Temos centro de cópias com impressões dos mais variados tipos a preto ou a cores, com vários formatos, dos quais se destacam as encadernações, booklets, brochuras, cartões-de-visita, impressão de fotos, flyers, plastificações, recuperação de fotos, etc.;

– Serviço de criação de páginas web, logotipos, e estacionário para empresas e empresários em nome individual, imagem corporativa, gestão de sites;

– Somos representantes de várias marcas de software de gestão/faturação dos quais se destacam SoftManagement, Gestwin, ZoneSoft, Wintouch;

– Fazemos assistências informáticas a empresas, gerindo os seus parques informáticos; a particulares, onde fazemos também assistência ao domicílio com serviço de recolha em casa do cliente e, após efetuada a reparação, entrega em data e hora a combinar com este;

– Venda de diverso tipo de material informático, novo e usado, montagem de computadores à medida e por orçamento;

– Vendemos também tinteiros e toners reciclados e compatíveis para todas as marcas de impressoras;

– Fazemos conversão de vídeos em vários formatos, dos quais de destacam as VHS, VHSC, HI8, para formato digital, compilação de fotos e vídeos com construção de Slideshow digital com música e efeitos;

– Mudámos a nossa própria imagem para que fosse mais apelativa, com novo site presente no mesmo endereço www.procurar-e-encontrar.pt

Com todas estas novas ofertas, acreditamos que estamos agora ainda mais preparados para o presente e para o futuro, proporcionando aos nossos clientes um leque de serviços dentro da área informática. Tendo sempre por base o nosso lema de aconselhar sempre o melhor aos nossos clientes dentro da ótica melhor relação preço/qualidade.

Morada:

Rua Bernardo Gonçalves, n.º 106 R\C Frente

2080-065 Almeirim – Portugal

Contactos:

Tel.: +351 243 044 950

Email:

geral@procurar-e-encontrar.pt

Maria Vieira