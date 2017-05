Equipa da TVI24 vence as 24 horas de Almeirim em karts

Ao fim de quatro anos a competir nas 24 horas de Almeirim em Karts, os elementos da TVI24 chegaram ao pódio com muita dedicação, estratégia e espírito de equipa. A prova que se realizou entre sábado, dia 29 de abril, e segunda-feira, dia 1 de maio teve a participação de 16 equipas.

“As 24 horas são a nossa grande festa anual”, sublinha o Kartódromo de Almeirim que durante o fim de semana prolongado organizou a famosa prova das 24 horas de Almeirim. No sábado, alguns dos participantes estiveram no desfile de carros pelo centro da cidade e na partida simbólica na Praça Lourenço do Carvalho.

Tal como nos anos anteriores, houve sempre com a vertente competitiva mas principal pelo convívio entre todos os clientes e parceiros, decorrendo até segunda-feira num ambiente de grande festa no Kartodromo Quinta da Conceição.

Conheça aqui as classificações:

1 tvi

2 gamershop

3 kmed Europa

4 ases endurance

5 microagua

6 indoor caldas 1

7 casas do ambiente

8 speedykart

9 Toyota hybrid 2

10 Raposo Lda

11 g-force motorsport

12 Toyota hybrid 1

13 indoor caldas 2

14 super Mário

15 s-kart clube

16 g-force racing

