Escolas do concelho de Almeirim atentas ao jogo “Baleia Azul”

Nos últimos dias o jogo “Baleia Azul” chegou a Portugal preocupando as escolas e os pais dos adolescentes mais fragilizados. O Almeirinense sabe que as escolas do concelho de Almeirim estão atentas a este novo desafio apesar de ainda não se ter registado qualquer caso relacionado com o jogo.

A “Baleia Azul” é um jogo que procura como vítimas aqueles que se encontram de alguma forma mais fragilizados (problemas emocionais), e que por isso são alvos mais fáceis de manipular.

O jogo Baleia Azul é composto por um total de 50 desafios diários, e que deve, portanto, ser completado no final de 50 dias. Cada desafio é enviado diariamente por um “curador” ou “administrador” que pede provas (como fotografias ou vídeo) de que o desafio foi cumprido na íntegra pelos jogadores que são, por norma, adolescentes com problemas de depressão ou isolamento.

Uma das premissas do jogo é que se deve jogar até ao fim, sem desistências e sem contar a ninguém. Este jogo acaba por ser, na realidade, um incentivo ao suicídio, já que grande parte dos desafios envolve automutilação e o último desafio é “Tira a tua própria vida”.