Escuteiros de Fazendas de Almeirim organizam festival de sopas

O agrupamento de Escuteiros de Fazendas de Almeirim (CNE 1186) organiza no próximo sábado, 6 de maio, a segunda edição do Festival Scout Sopas, que se realiza no largo do Centro Cultural, em Fazendas de Almeirim.

Para apreciar as sopas será oferecida uma malga em cerâmica alusiva ao evento. O festival oferece animação musical, pinturas faciais e insufláveis para os mais novos e ainda a atuação do Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim.

O festival tem o custo de cinco sopas para adultos e três sopas para crianças entre os 6 e os 12 anos.