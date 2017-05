Hospital de Santarém e Centro de Saúde de Almeirim reforçam serviços para apoiar peregrinos

O Hospital de Santarém e o Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria, numa ação concertada, decidiram reforçar os Serviços para apoiar os Peregrinos que se irão deslocar a Fátima no próximo dia 13 de maio, dia em que estará no Santuário, o Papa Francisco.

O ACES Lezíria, através da sua Unidade de Cuidados na Comunidade de Almeirim, irá estar presente na rota habitual dos peregrinos, na rua de Coruche, junto do Parque das Tílias, em Almeirim, proporcionando assim uma prestação de cuidados de saúde direta a todos os quantos necessitarem do acolhimento e da atenção para as dificuldades que apresentem.

Este ano, o Hospital de Santarém reforçará as equipas de urgência no período de 10 a 14 de maio para apoio aos peregrinos. Contando com a efeméride dos 100 anos das Aparições e com a presença do Papa Francisco, espera-se que esses fluxos sejam maiores, quer como peregrinação pedestre, quer com fluxos de viaturas.

O mencionado apoio decorrerá do próximo dia 9 de maio (3ª-feira) a 11 de maio (5ª-feira), das 9h00 às 20h00, sendo que as preocupações da equipa da UCC passam por: