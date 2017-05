Star Shop abre portas ao público

A Star Shop, situada na Zona Industrial de Almeirim, vai abrir as portas ao público na sexta-feira, dia 5 de maio. Durante três dias o espaço vai ter ofertas e animação.

O estabelecimento que funciona na antiga CACER abre amanhã pelas 9h00 e quem realizar compras na loja tem direito a um petisco, porco no espeto e bebidas, mediante a apresentação do talão de compras.

As crianças também serão contempladas na festa com animação com insufláveis, moldagem de balões e pipocas, durante três dias (sexta, sábado e domingo), entre as 9h às 12h.