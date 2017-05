“Adrenalina Solidária” para ajudar A Farpa no Kartódromo de Almeirim

A Farpa (Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico) irá realizar no próximo dia 27 de maio, pelas 14h00, a segunda edição do “Adrenalina Solidária”, no Kartódromo da Quinta da Conceição, em Almeirim.

A Associção irá promover uma prova de karting solidária em que os fundos serão a reverter para um novo Forum Sócio-Ocupacional projetado pela associação. A prova terá a duração de quatro horas mais meia hora de aquecimento. Podem participar pessoas maiores de 16 anos e equipas entre 3 a 10 elementos. O custo por equipa é de 200 farpas.

A Farpa existe desde 1998, é uma IPSS sem fins lucrativos, com sede no departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém. Tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos doentes psicóticos promovendo várias atividades lúdicas e ocupacionais aos cerca de 10 utentes que ocupam as instalações.