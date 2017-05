O Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim é a capital do futsal no distrito por uma tarde, para a realização da Final da Taça Masculina e para o final do Campeonato Veterano.

Pelas 18h, o Ferreira do Zêzere e S. Sicentense jogam a final da Taça de Futsa Masculino. Mas antes, às 15h30, S. Vicentense e Vitória de Santarém jogam a final da Campeonato Veterano.

Assista aos dois jogos ao vivo e gratuitamente.