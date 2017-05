Almeirim sob aviso amarelo devido ao mau tempo

O concelho de Almeirim está sob aviso amarelo esta sexta-feira, dia 5 de maio, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e condições para granizo e trovoada. O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estende-se até as 18h00.

As temperaturas, apesar da chuva, vão manter-se estáveis com a máxima a atingir os 21 graus e a mínima a fixar-se nos 13 graus celsius. No sábado é esperado tempo parcialmente nublado, não estando previstos aguaceiros e um ligeiro aumento da temperatura máxima, 24 graus celsius.

De acordo com o IPMA, para além do distrito de Santarém estão sob aviso amarelo Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Lisboa, Setúbal e Évora também devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e condições para granizo e trovoada.

A chuva volta na próxima semana, esperando-se chuva a partir de quarta-feira até domingo.