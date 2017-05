Cine Teatro de Almeirim recebe II Congresso Nacional de Inovação Social e Envelhecimento e do “Mercado da Inovação”

A Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) organiza o II Congresso Nacional de Inovação Social e Envelhecimento e do “Mercado da Inovação” que irá decorrer no Cine-teatro de Almeirim, dia 18 de maio.

Para além de um lote de oradores e projetos que representam o que melhor se faz em Portugal nesta área, a RUTIS, junta também a presença de um reputado arquiteto espanhol especialista em “Condomínios Seniores” e “Repúblicas Seniores”, as novas respostas sociais para os mais velhos.

O congresso contará com a presença de:

– Fernando Correia, conhecido jornalista da TVI e que escreveu dois livros sobre a experiência de viver com a esposa, que tinha a doença de Alzheimer.

– João César das Neves, economista, professor universitário e comentador quase sempre com uma opinião polémica.

– José Leite Ferreira Lopes, o único Provedor do Idoso em Portugal

– Vânia Beliz, conhecida sexóloga que irá falar da sexualidade, e de produtos para , na idade maior

– “A avó veio trabalhar”, a loja de moda que está na moda e que criou uma tendência.

– César Oliveira, apresentação de apoios e candidaturas a projectos para as instituições sociais

– Ana Silva e “Boo”, os animais como forma de interagir com os seniores

No mercado da inovação terá a presença de produtos e serviços, que de alguma forma, tem um caráter inovador e diferenciador, como cartões multibanco pré-pagos para utentes, seguros para centros de dia ou produtos de estimulação cognitiva.

Para mais informações e inscrições basta aceder a http://m18.rutis.pt

Programa:

9.45h: Sessão de Abertura

10.00h: Debate sobre o Envelhecimento em Portugal com o Prof. Doutor João César das Neves (Professor Universitário, comentador e economista) e a Dra. Mariana Ribeiro Ferreira (Ex-Directora do Instituto de Segurança Social e antiga vereadora da Câmara Municipal de Cascais com o pelouro da Acção Social)

10.30h: 3 Ideias & 3 Projectos

– Nuno Marçal: Bibliomóvel de Proença-a-Nova, a levar a biblioteca e afectos

– Ana Silva e “Boo”: Intervenções Assistidas por Animais, os cães como estímulo sensorial e emocional

– Loja “A Avó veio trabalhar”, O designer aos serviços dos seniores

11.15h: Pausa para café

11.45h: Jorge Gameiro, Associação Portuguesa para a Promoção do Envelhecimento Activo e Saudável, apresentação do livro “Felicidade 100 idade”

12.00h: José Leite Ferreira Lopes, Provedor do Idoso da Câmara Municipal de Guimarães

12.15h: Fernando Correia, Jornalista da TVI e autor dos livros “«Piso 3, Quarto 313» e «O Homem que Não Tinha Idade»

12.30h: Almoço livre

* O mercado da inovação irá decorrer no Cine-teatro das 12.00h às 16.00h.

14.30h: Bi-dom, academia criativa: Regras de auto(des)protecção. Representação teatral

15.00h: Luzes da Ribalta: 5 ideias para o envelhecimento bem sucedido em 4.29 m

15.30h: Vânia Beliz: Sexo e amor na idade madura

15.45h: Rui Bacalhau: Aldeia social da Santa Casa da Misericórdia de Borba

16.00h: Rogelio Ruiz (Espanha), eCOHOUSING Equipo Bloque Arquitectos, Novos modelos de equipamentos residenciais para seniores (Ecohousing e repúblicas seniores).

16.30h: César Oliveira, Margem Consultores: Programas e apoios para as instituições de economia social

16.45h: Encerramento

Produtos e serviços no “Mercado da Inovação”: