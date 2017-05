Oficial: Ministro da Educação inaugura Escola Moinho de Vento

A Escola Moinho de Vento e o Jardim de Infância nº1 tem a data de abertura marcada para terça-feira, dia 9 de maio. A inauguração dos dois espaços, que contará com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai decorrer na quarta-feira, dia 10 de maio, pelas 10h00.

O Agrupamento de Escolas de Almeirim pretendia abrir a Escola Moinho de Vento e Jardim Infância n.º 1 no dia 2 de maio, mas o Agrupamento alterou a abertura para dia 9 por questões logísticas.

A intervenção na Escola Moinho de Vento foi profunda nos pátios, casas de banho, iluminação e telhados e custou cerca de 400 mil euros.

A Escola Moinho de Vento foi a primeira a ser intervencionada e a partir de 2018 seguem-se a Escola Primária de Paço dos Negros, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e parte exterior da Escola Canto do Jardim. O custo total das obras rondam 1,5 a dois milhões de euros e só quinhentos mil devem ter financiamento, pelo que não será tudo feito no imediato.