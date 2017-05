Pavilhão Alfredo Calado volta a encher

O Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim voltou a encher com não há muito tempo não se via. Almeirim foi mesmo a capital do futsal no distrito por uma tarde, para a realização da Final da Taça Masculina e para o final do Campeonato Veterano. Ferreira do Zêzere e Vitória de Santarém festejam em Almeirim com muito público nas bancadas.

O Ferreira do Zêzere venceu nas grandes penalidades o S. Vicentense por 8-7 depois de empate a quatro golos na final da Taça de Futsal Masculino.

Mas antes, o S. Vicentense e Vitória de Santarém mediram forças na final da Campeonato Veterano e o Vitória ganhou por 4-2.