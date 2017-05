O concelho de Almeirim esteve representado na procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem na bênção dos barcos em Constância, organizada pela Câmara Municipal.

Mais uma vez, a Velha Guarda do Rancho Folclorico de Almeirim marcou presença, sendo que o timoneiro António Elias completou a 24º presença.

Na procissão que decorreu no Rio Tejo entre Tancos e Constância, o Núcleo de Ex-Marinheiros da Armada do Concelho marcou presença com dezanove elementos.