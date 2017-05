Atletas do U. Almeirim e Fazendense no jogo de consagração do campeão Coruchense

Nuno Lucas, Valter Chaparro e Bruno Carrapato do União de Almeirim e Isas, Bernardo Rama e Nuno Sebastião do Fazendense fizeram parte da Seleção Distrital no jogo de consagração do campeão Coruchense.

Os seis atletas dos clubes do concelho disputaram o jogo onde o campeão Coruchense venceu por 3-2. Valter Chaparro que foi capitão da Seleção Distrital na primeira parte marcou o primeiro golo e fez a assistência para o segundo. Na segunda parte a responsabilidade da braçadeira passou para Nuno Lucas.

Os dois almeirinenses Nuno Carrapato e David Silva receberam no domingo, dia 7 de maio, as faixas de Campeão Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém.