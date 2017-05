GNR presta apoio a peregrinos

A GNR de Almeirim está a prestar apoio a centenas de peregrinos que estão a passar pelo concelho de Almeirim. O nosso jornal acompanhou uma das ação que os militares do posto de Almeirm fizeram nesta segunda-feira, dia 8, em que fizeram a entrega de sumos da Sumol+Compal, sacos de plástico da alusivos a Almeirim e até coletes refletores.

A GNR a nível nacional reforçou o patrulhamento nas principais estradas de acesso a Fátima para garantir a segurança dos peregrinos que se deslocam a pé para o santuário. A GNR aconselha os cidadãos a informarem a corporação que vão realizar a viagem a pé. A operação “Peregrinação Segura” vai realizar-se até 12 de maio e a GNR aconselha os cidadãos que vão fazer a viagem a pé para informarem a corporação sobre a peregrinação através do preenchimento de um questionário online ou no posto mais próximo da residência.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adiantou também que os peregrinos devem informar sobre o dia, hora, local de partida e chegada, percursos a utilizar e o número de pessoas que constituem o grupo. Segundo esta força de segurança, os cidadãos que se deslocam a pé para Fátima devem preparar a viagem com a devida antecedência, planear os locais de paragem, andar em fila indiana e sinalizar o início e o fim do grupo, caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito e não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões. Usar sempre, quer de dia quer de noite, coletes retrorrefletores, não andar sozinho(a) durante a noite e tomar especiais cuidados ao atravessar as vias são outros conselhos da GNR.

O papa Francisco vai visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, para canonizar os dois pastorinhos Jacinta e Francisco no centenário das “aparições” na Cova da Iria, em 1917.