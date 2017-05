Mais de uma tonelada consumida na Quinzena da Enguia

Na segunda edição da Quinzena da Enguia em Benfica do Ribatejo, que se realizou até ao passado dia 7 de maio, foram consumidas 1,3 toneladas de enguias nos quatro restaurantes aderentes.

A quinzena da enguia em Benfica do Ribatejo saldou-se por um enorme sucesso de publico e de vendas. Os 4 restaurantes aderentes consumiram cerca de 1,3 tonelada de enguia entre 21 de abril e 7 de maio. Um valor impressionante. Para tal contribuiu uma maior divulgação do evento assim como a enorme qualidade dos produtos apresentados. Para o ano há mais, com toda a certeza, entretanto pode continuar a frequentar a nossa gastronomia local onde estes e outros pratos estão disponíveis durante todo o ano.

A edição de 2018, o certame vai manter o mesmo o figurino e deve realizar-se entre 20 de abril e 8 de maio.

Os quatro restaurantes que participaram nesta quinzena gastronómica (O Cambaia, Constantino das Enguias, Central do Ribatejo e A Padeirinha) continuam a servir durante todo o ano a iguaria.