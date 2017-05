A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim prepara-se para receber, nos próximos, três centenas e meia de peregrinos na caminhada para Fátima.

A maioria dos peregrinos vão ficar instalados no Lar S. José, vindos de Alcacér do Sal, Setúbal, Pegões, Vimieiro, Vendas Novas e até Coruche. No entanto, o Colégio Conde de Sobral também vai receber quase 50 peregrinos.