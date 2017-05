Semáforos voltam à primeira fase

Não correu bem a experiência da Câmara Municipal de Almeirim em alterar os semáforos junto ao Jardim da República, no centro de Almeirim.

“A ideia era melhorar a circulação. O mesmo não aconteceu e por isso nada como reconhecer isso e voltar ao modelo antigo. Esse recolocar das aberturas dos semáforos será feita durante o dia de hoje”, explica Pedro Ribeiro.

Em abril, a autarquia definiu uma nova temporização mas logo alguns automobilistas apresentaram na GNR e mesmo no CDOS reclamações. O nosso jornal contatou, na altura, as entidades competentes que diziam ter os semáforos a funcionar corretamente, existindo sim uma nova configuração no tempo de abertura dos sinais. Agora voltou tudo à forma inicial.