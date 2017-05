Cinco almeirinenses no pódio do Torneio do Nadador Completo

Nos dias 6 e 7 de maio teve lugar nas Piscinas Municipais de Torres Novas o Torneio Distrital Nadador Completo nas categorias de Absolutos e Cadetes.

Neste Torneio os atletas na categoria de Absolutos nadam 5 provas, uma prova de 100 metros em cada uma das quatro técnicas (Mariposa, Costas, Bruços e Livres) e uma prova de 200 Estilos. A classificação final resulta da soma da pontuação alcançada em cada uma das provas disputadas. Tal também acontece na categoria de Cadetes mas estes só nadam quatro provas.

Na categoria de Absolutos, o Torneio Nadador Completo foi disputado por 155 Atletas em representação de 13 Clubes. A Secção de Natação da Associação 20 Km de Almeirim fez-se representar por 10 Atletas (3 Masculinos e 7 Femininos) que conquistaram 2 lugares de pódio.

Em Juvenis A, o Nadador João Marques conquistou um excelente terceiro lugar com 2131 pontos.

A Nadadora Beatriz Bento, Infantil A, também conquistou uma brilhante terceira posição com 1953 pontos.

Na categoria de Cadetes, o Torneio Nadador Completo foi disputado por 138 Atletas em representação de 12 Clubes. A Secção de Natação da Associação 20 Km de Almeirim fez-se representar por 16 Atletas (8 Masculinos e 8 Femininos) que conquistaram 3 lugares de pódio.

O Nadador Duarte Cravo, Cadete Sub-11, também conquistou um excelente segundo lugar com 835 pontos ao nadar 100 Estilos, 100 Livres, 50 Bruços e 50 Mariposa.

Em Cadetes Sub-10, a nadadora Diana Oliveira conquistou um excelente segundo lugar com 621 pontos ao nadar 100 Estilos, 100 Livres, 50 Bruços e 50 Mariposa. No mesmo escalão, mas no género masculino, João Pinto conseguiu um ótimo terceiro lugar com 446 pontos ao nadar 50 Costas, 50 Livres, 50 Bruços e 50 Mariposa.