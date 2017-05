Funeral de João Paúl marcado

O funeral do jovem João Paúl está marcado para esta quarta-feira, dia 10 de maio, pelas 18h00, no cemitério de Almeirim. O corpo do jovem de 21 anos estará em câmara ardente na quarta-feira a partir das 10h00 na Casa Mortuária, em Almeirim.

A Associação Académica da Universidade de Aveiro emitiu uma nota de condolências relativa à morte João Paúl:

“Foi com um sentimento amargo e mágoa profunda que na madrugada de hoje, dia 9 de maio, recebemos a notícia da perda de um estudante da nossa Academia e colega, João Paúl. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar os corações de todos aqueles que faziam a vida académica na prática junto do João.

A Associação Académica da Universidade de Aveiro, coloca-se à disposição para num momento de dor como este, apoiar todos os estudantes e amigos do João Paúl e seus respetivos entes queridos. Nestas circunstâncias tudo parece ficar pequeno e o sentido de tudo resume-se a um tamanho sofrimento que será ocupado pelas eternas memórias de quem partiu. Nestas horas torna-se fundamental transformar o luto em luta pela vida e pela felicidade, modificando toda a dor em saudade e serenidade.

Os nossos mais sinceros pêsames, em nome de toda a estrutura da Associação Académica da Universidade de Aveiro.”

O Presidente da Associação, Xavier Vieira, garantiu ao nosso jornal que vai marcar presença no funeral assim com alguns dirigentes do Núcleo de Estudantes.

O jovem estudante de Engenharia Informática morreu, na madrugada desta terça-feira, colhido por um comboio, na zona sul da estação ferroviária de Aveiro. Segundo a PSP de Aveiro, o rapaz natural de Almeirim caminhava sozinho pela linha, no sentido inverso ao da circulação quando, numa curva com pouca visibilidade, foi atropelado pelo comboio.

O acidente ocorreu às 4.12 horas, tendo o alerta chegado à PSP às 4.19 horas, que acorreu ao local, onde também estiveram os Bombeiros Voluntários Novos de Aveiro.