20 kms campeãs em Lisboa

A Associação de Andebol dos 20 kms de Almeirm procedeu a uma remodelação por consenso amigável com o técnico Lourenço Reis o que obrigou a secção a tomar a decisão imediata de contratar dois técnicos, António Serôdio “Riso” para treinar o escalão das infantis e o Daniel Jesus “Alface” para assumir a responsabilidade do treino conjunto dos escalões das iniciadas/juvenis e Juniores em parceria com a Andrea Bastos que já treinava os escalões das minis/bambis .

Os resultados obtidos até agora com as iniciadas/ juvenis são bastante positivos. Nos dez jogos disputados, os 20 kms contam com dez vitórias, faltando duas jornadas para o final do campeonato inter regional da Federação de Andebol de Portugal e já se sagraram campeãs pela Associação de Andebol de Lisboa. O primeiro título surgiu devido à aposta feita no potencial humano dos técnicos e das atletas, o que veio amenizar as instabilidades que o clube atravessava ao longo da época.

Relativamente aos restantes escalões, “temos as infantis que continuam a disputar o apuramento para a fase final do nacional e as minis/bambis que participam nas concentrações nacionais para o seu escalão.”, disse o clube.

“Tudo o que se tem conseguido até à presente data contou também com a colaboração dos pais e familiares das nossas atletas a quem agradecemos a confiança depositada na secção de andebol feminino dos 20Kms e a quem apelamos para marcarem presença, sempre que lhes seja possível, nos treinos e nos jogos.”, destacam os dirigentes.

A secção de andebol feminino dos 20kms encontra-se nesta época a virar a página, fomentando um trabalho de desenvolvimento desportivo na sua área e contando desde já com um conjunto considerável de praticantes.

Paralelamente, a secção e a parte técnica estão a elaborar um projecto para conseguirem fazer prospecção junto dos estabelecimentos de ensino a fim de angariarem mais praticantes jovens, tendo por base uma visão globalizante e evolutiva da modalidade, colaborando com a família na transmissão de valores e normas de conduta que a prática desportiva do andebol irá ajudando a consolidar durante a formação das jovens atletas.

Neste momento fazem parte desta secção de andebol jovens atletas femininas nos escalões de bambis/minis; infantis; iniciadas; juvenis e juniores que competem em campeonatos a nível nacional e em torneios, organizados pelo Federação de Portugal de Andebol, pelas Associações de Andebol Nacionais ou pelos clubes.

A secção aproveita a oportunidade para divulgar que já está a ser programado para o próximo mês de dezembro do corrente ano o “IV TORNEIO DE ANDEBOL SOPA DE PEDRA”, reconhecido e prestigiado a nível nacional.