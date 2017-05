Andebol dos 20 kms sugere Festa do Desporto no concelho e departamento de programação

A secção de Andebol dos 20 kms de Almeirim já tem programado para o próximo mês de dezembro deste ano o “4.º Torneio de Andebol Sopa de Pedra”, reconhecido e prestigiado a nível nacional.

Em declarações ao Jornal O Almeirinense, a secção faz ainda dois pedidos ao Presidente de Câmara e Vereador do Desporto:

– Porque não realizar na cidade “A FESTA DO DESPORTO DO CONCELHO DE ALMEIRIM” com a finalidade de premiar os atleta que representaram Almeirim e se distinguiram durante a época em cada modalidade?

– E constituir um departamento do desporto em Almeirim em que todos os clubes estariam representados para se elaborar uma programação das actividades anuais?