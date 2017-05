A Academia Itinerarium XIV da Ribeira de Muge, em parceria com a Junta de Freguesia da Raposa, irá promover o segundo Colóquio da Ribeira de Muge no próximo dia 10 de junho às 14.30h, na Casa da Cultura da Raposa. A edição deste ano será subordinada ao tema “O Culto Mariano”.

Depois da primeira edição desta iniciativa, em maio do ano passado, com o tema “Moinhos de Vento Portugueses”, irá trazer-se novamente à Ribeira de Muge um espaço reflexivo em torno de um tema cultural. Tendo em conta que o ano passado se assinalaram os 500 anos da procissão de Nossa Senhora do Castelo (em Coruche) e que este ano se assinalam os 100 anos dos fenómenos de Fátima, o que espelha a importância do tema para as populações, não deixa de ser pertinente o seu estudo e divulgação de uma ótica não teológica.

Assim, haverá um painel com oradores oriundos de diversas áreas disciplinares, que nos trarão diferentes realidades, que divulgaremos oportunamente.