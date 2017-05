Misericórdia de Almeirim coloca estandartes na Sede

Adoração, conversão, oração e penitência. Quatro palavras repetidas no diálogo entre Nossa Senhora e os Pastorinhos, que Assunção Sá da Bandeira estão a percorrer o País. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim aderiu à iniciativa colocando os estandartes na Sede da instituição.

Católica e entusiasta, Assunção é a mentora do projeto Estandartes da Mensagem de Fátima, uma iniciativa que pretende assinalar o Centenário das Aparições de Nossa Senhora e a visita do Santo Padre a Fátima. O objetivo, adiantou ao DN, é chegar a pelo menos 500 mil casas portuguesas. “Salpicar consciências” de crentes e ateus. A ideia, que conta com o apoio oficial do Santuário de Fátima, surgiu há mais de um ano. “Dei por mim a refletir sobre a mensagem de Nossa Senhora. Será que as pessoas a conhecem?”, recorda Assunção Sá da Bandeira.

Cada estandarte mede 95x75cm e vem com fitas para prender, sendo que a ideia é que seja colocado nas janelas das casas e nas fachadas e montras das lojas, uma forma de demonstrar “fé e esperança” na mensagem de Maria.

O custo é de 9.99 euros cada e podem ser adquiridos nas lojas dos CTT, estabelecimentos de artigos religiosos, paróquias e associações. Cada estandarte é acompanhado de uma brochura, que explica o acontecimento e a sua mensagem, bem como o significado de cada uma das quatro palavras. Parte das receitas desta iniciativa reverte a favor do Centro de Ação Social do Santuário de Fátima.