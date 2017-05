Alerta: Fogo de grandes dimensões

Durante a madrugada, perto das 3h55, foi dado o alerta para um incêndio de grandes dimensões num armazém de palha, em Almeirim.

O armazém de palha, que já tinha ardido em 2010, tem milhares de toneladas de fardos. No local estão várias corporações de bombeiros Almeirim, Santarém, Alpiarça e Cartaxo.

No total estão envolvidos no combate às chamas 55 operacionais com apoio de 18 veículos. No terreno estão os Bombeiros Voluntários de Almeirim, Voluntários e Municipais de Santarém, Alpiarça e Salvaterra Cartaxo , Chamusca, Benavente, Coruche e Pernes.

O armazém situa-se na estrada do Moinho de Vento, entre Almeirim e Fazendas de Almeirim, no prolongamento da rua do Lar S. José.

(em atualização)