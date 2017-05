Com as eliminações do Paço dos Negros e do Marianos e Murta, o concelho de Almeirim perdeu representantes no Campeonato Distrital do Inatel.

O Paço dos Negros perdeu, em casa, com o Seiça por 2-0 no apuramento de Campeão. O Marianos e Murta, na Série 2, foi derrotado pelo S. Miguel de Rio Torto por 3-1.