Bombeiro ferido no incêndio de armazém de palha

Um elemento da corporação de Bombeiros Voluntários de Almeirim ficou ferido durante a manhã desta sexta feira.

Durante as ações de rescaldo ao incêndio que ocorre no armazém de palha na Estrada do Moinho de Vento um bombeiro sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau num pé, quando o enterrou em palha que ainda estava a arder. O bombeiro foi transportado ao hospital e já teve alta médica, encontrando-se já em casa.

O incêndio ainda está ativo, com várias corporações de bombeiros a tentar extinguir as chamas. O interior do armazém de palha continua a arder, uma vez que os bombeiros não conseguem aceder ao interior.

A última vez que este armazém ardeu, em 2010, o fogo só foi extinto ao fim de uma semana.