Corrida da Família: Todos a correr em Almeirim

Já estão abertas as inscrições para a Corrida da Família 2017, que se realiza em simultâneo no dia 21 de maio nos 11 concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

As inscrições para a corrida que começa pelas 11h e são gratuitas e podem ser aqui efectuadas no Portal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Esta corrida que se têm realizado nos últimos anos é organizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e realiza-se em simultânio em Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.