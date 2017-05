O U. Almeirim ganhou, este sábado, por 2-1 e sagrou-se campeão distrital de sub-10, nível 3, quando ainda falta uma jornada para o fim do campeonato.

Também em sub 10 mas no nível 1, Footkart ganhou 2-1 em Tomar à Escola de Tomar. Se ganhar sábado com Legenda Genuína da Golegã sagra-se bi campeão.