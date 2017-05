Associação de Andebol de Almeirim homenageia João Paúl

A Associação de Andebol de Almeirim (3A) homenageou João Paúl, que alinhou pelos escalões de formação da equipa.

No início do jogo deste Sábado, A equipa entrou em campo para a saudação aos adeptos com uma camisola negra, com o nome de João Paúl nas costas. Foi também feito um minuto de silêncio em honra do jovem falecido.

O jovem estudante de Engenharia Informática morreu, na madrugada de terça-feira,dia 9 de maio, colhido por um comboio, na zona sul da estação ferroviária de Aveiro. Segundo a PSP de Aveiro, o rapaz natural de Almeirim caminhava sozinho pela linha, no sentido inverso ao da circulação quando, numa curva com pouca visibilidade, foi atropelado pelo comboio.

O acidente ocorreu às 4.12 horas, tendo o alerta chegado à PSP às 4.19 horas, que acorreu ao local, onde também estiveram os Bombeiros Voluntários Novos de Aveiro.