20 kms de Almeirim conquista quatro prémios

A Pista Susana Feitor em Rio Maior foi palco do Torneio Olímpico Jovem Regional, competição que movimentou cento e sessenta e três atletas em representação de catorze clubes filiados.

Desde torneio sairá a base da selecção distrital que representará a Associação de Atletismo de Santarém no Torneio Nacional a realizar em Braga no primeiro fim de semana do próximo mês.

Colectivamente a Associação Escola de Atletismo do Cartaxo foi a grande vencedora

Os diferentes vencedores do concelho de Almeirim foram:

Disco Juv. Masc.

Rui Sá A20Km de Almeirim 38.13

Altura Inic Masc.

Tomás Martins A20Km Almeirim 1.56

Peso Juv. Masc.

Rui Sá A20Km Almeirim 13.69

300 M Juv. Fem.

Matilde Sousa A20Km Almeirim 43.59