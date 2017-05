CVR Tejo apresenta estratégia internacional dos vinhos da região

A quarta sessão das Jornadas de Negócios Internacionais da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém teve como orador Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, que apresentou a estratégia de promoção internacional dos vinhos da região.

Perante uma vasta plateia incluindo estudantes de negócios internacionais e de gestão de empresas, professores e consultores, Luís de Castro fez uma retrospetiva histórica da região vinícola e apresentou aspetos marcantes acerca das atividades desenvolvidas e resultados alcançados por países. Abordou as principais linhas de atuação inscritas num plano estratégico concebido com o apoio de uma empresa britânica especializada (Wine Intelligence). Identificou, inclusive, os especialistas internacionais cujas opiniões são fundamentais para adaptar as características do produto ao perfil do cliente-alvo. As jornadas encerram a 24 de maio, com uma palestra protagonizada por Renata Abreu – diretora de exportação da José Maria da Fonseca.