No próximo sábado, dia 20, realiza-se o 1.º Torneio Solidário de Futsal organizado pelo Futalmeirim no escalão de juvenis femininos.

A prova vai decorrer durante todo o dia (início pelas 9h) e conta com três madrinhas: Rita Ferro Rodrigues, Ana Marques e Vera Sacramento.

As entradas no Pavilhão Alfredo Bento Calado são a troco de um alimento que depois reverterá para o CRIAL.