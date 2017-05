Funeral do homem encontrado morto no IVV está marcado

Um homem com 40 anos foi encontrado morto, no final da semana passada, no edifício do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). O funeral está agendado para esta terça-feira, dia 16, pelas 16h30 no cemitério de Almeirim.

Ao que o nosso jornal apurou, o homem foi encontrado já sem vida e tudo aponta para que tenha sido provocada por overdose. Amigos que partilham o espaço é que deram o alerta e ainda chamaram o 112.

O antigo IVV, junto ao “Charquinhos”, tem sido utilizado por alguns toxicodependentes para passarem as noites. O interior do edifício terá mesmo colchões e muito lixo.