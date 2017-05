Quatro produtores da Região do Tejo uniram-se para apresentar as suas Quintas e dar a conhecer aos seus consumidores os Vinhos do Tejo. Durante o dia 15 de junho, Quinta da Lagoalva, Alorna, Casal Branco e Casa Cadaval convidam todos os participantes a visitar as quatro Quintas e em cada uma delas desfrutar de uma atividade diferente e assim conhecer e celebrar os vinhos do Tejo.

A iniciativa realiza-se no dia 17 de junho e inclui almoço.