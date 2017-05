As alunas do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim participou na Festa do Futebol Feminino, organizado pelo Gabinete do Desporto Escolar e a Federação Portuguesa de Futebol, no 16 de maio, no Entroncamento.

As alunas do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim (escalão Sub 13/Infantis), venceram a competição, sagrando-se Campeã s Distritais.