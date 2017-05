Benfica do Ribatejo é terra singular, logo ostenta orgulhosamente o nome da nossa região, particularidade partilhada, apenas, com outras poucas localidades. Ser de Benfica é também, sem dúvida, ser ribatejano assumido. Como justo reconhecimento do dinamismo das suas gentes, em junho de 1995, Benfica do Ribatejo viria a ser elevada à categoria de Vila. Da atividade dos autarcas socialistas que têm gerido a freguesia neste mandato, para além das inúmeras obras de reparação/conservação feitas um pouco por toda a freguesia – pouco visíveis, mas de primordial importância – destacamos e lembramos algumas obras que foram objeto de maior esforço, quer humano quer financeiro: A construção da nova ponte sobre a Vala, imediatamente a jusante da vetusta ponte centenária – e o posterior restauro e requalificação desta – foi a concretização de uma promessa eleitoral que veio beneficiar toda a população, em especial os agricultores daquela zona e, por conseguinte, toda a economia da freguesia e da região. Também é de referir, porque é um equipamento de primordial importância, a requalificação da Unidade de Saúde da vila, que viu assim aumentada a qualidade dos seus serviços e o bem-estar dos seus utentes. A requalificação da zona envolvente do pavilhão gimnodesportivo foi uma das primeiras obras feitas e prometidas neste mandato. Hoje, este local está dotado de ótimas condições para a prática desportiva por todos que o pretendam fazer. A construção da casa mortuária de Foros de Benfica foi a concretização de uma aspiração antiga da população. A alteração no Pinhal do Bacalhau, que passou agora a ser considerada uma Zona de Atividade Económica, irá permitir, no futuro, a instalação de novas atividades e empresários. Temos de reconhecer que num mandato que ainda não terminou e com os conhecidos constrangimentos financeiros atuais – nunca é demais lembrá-lo – a obra feita merece o reconhecimento de todos. Mais uma vez, os eleitos do Partido Socialista mostraram estar à altura dos anseios das populações que servem, aqui dirigidos por uma Presidente de Junta que se revelou, com o seu dinamismo e a sua dedicação, uma jovem autarca de grande futuro. O Partido Socialista orgulha-se do trabalho feito pelos seus autarcas, fruto da excelente colaboração entre o executivo municipal e os autarcas de freguesia, neste primeiro mandato desta nova era. E assim sendo, os almeirinenses têm razão para acreditar que o futuro ainda poderá ser melhor. Porque com Dedicação e Saber Fazer, tudo se consegue.

Gustavo Gaudêncio Costa, Presidente do PS de Almeirim.