Ervas daninhas com os dias contados em Almeirim

Tal como o Jornal O Almeirinense adiantou em abril, A Câmara Municipal de Almeirim adquiriu uma monda térmica para acabar com as ervas daninhas no concelho. Nos últimos anos têm existido novas regras para as curas e com os produtos utilizados, a autarquia tem tido necessidade de fazer muito mais curas.

Para tentar minimizar isto, a autarquia vai passar em breve a usar a monda térmica que atinge temperaturas de 120, 130 e até os 140 graus e esta máquina coze as ervas.

“Com a questão da utilização dos pesticidas na ordem do dia a Câmara investiu na compra de uma maquina de monda térmica. Este equipamento aquece água acima dos 120 graus e é essa agua, sem nenhum produto que vai literalmente cozer as ervas. Uma solução inovadora e sobretudo amiga do ambiente e da nossa qualidade de vida”, sublinha Pedro Ribeiro.

O equipamento já chegou e já começou a ser utilizado, pelo que as ervas daninhas têm os dias contados no concelho.