“Foi uma aposta ganha”, desabafa Cândida Lopes sobre Quinzena da Enguia

Na segunda edição da Quinzena da Enguia em Benfica do Ribatejo, que se realizou até ao passado dia 7 de maio, foram consumidas 1,3 toneladas de enguias nos quatro restaurantes que aderiram à iniciativa da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal.

“Faço um balanço bastante positivo. Felizmente, fruto da publicidade e das iniciativas que visaram promover o evento, tivemos a visita de muitas pessoas. Este ano com mais uma semana e com mais um restaurante aderente foi possível receber mais pessoas e atende-las ainda com mais qualidade.Posso concluir que foi uma aposta ganha, logo sou da opinião que em 2018 se continue com a Quinzena da enguia”, diz Cândida Lopes.

A edição de 2018, o certame vai manter o mesmo o figurino e deve realizar-se entre 20 de abril e 8 de maio.