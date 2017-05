No dia 13 de maio, comemorou-se o 31º aniversário do lar de S. José. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim convidou os familiares dos utentes a participar na missa celebrada pelo capelão do lar, o Padre José Abílio. No final cantaram-se os parabéns, seguido de convívio entre familiares, utentes e colaboradores com lanche partilhado.

Veja algumas imagens: