RUTIS organizou Congresso Nacional de Inovação Social e Envelhecimento e do “Mercado da Inovação”

A Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS) organizou o II Congresso Nacional de Inovação Social e Envelhecimento e do “Mercado da Inovação” que decorreu no Cine-teatro de Almeirim, dia 18 de maio.

Para além de um lote de oradores e projetos que representam o que melhor se faz em Portugal nesta área, a RUTIS, juntou também a presença de um reputado arquiteto espanhol especialista em “Condomínios Seniores” e “Repúblicas Seniores”, as novas respostas sociais para os mais velhos.

O congresso contou com a presença de: Fernando Correia, conhecido jornalista da TVI e que escreveu dois livros sobre a experiência de viver com a esposa, que tinha a doença de Alzheimer. João César das Neves, economista, professor universitário e comentador quase sempre com uma opinião polémica. José Leite Ferreira Lopes, o único Provedor do Idoso em Portugal. Vânia Beliz, conhecida sexóloga que irá falar da sexualidade, e de produtos para , na idade maior. “A avó veio trabalhar”, a loja de moda que está na moda e que criou uma tendência, César Oliveira, apresentação de apoios e candidaturas a projectos para as instituições sociais e Ana Silva e “Boo”, os animais como forma de interagir com os seniores.