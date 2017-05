O Torneio Santeirim que junta 14 equipas de vários países arrancou esta quinta-feira, nos concelhos de Almeirim e Santarém.

O maior torneio de futebol veterano do País que é também um exemplo de cooperação entre dois clubes(UVA e Tricofaites) e os concelhos de Almeirim e Santarém termina no domingo, no campo Chã das Padeiras em Santarém, pelas 10h30.