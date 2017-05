A maior festa do futebol veterano arranca em ambiente de grande festa (fotos)

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim recebeu, esta sexta-feira, dia 19, as comitivas que participam no 26.º Torneio de Futebol Veterano Santeirim – Troféu João Chaparreiro.

Pedro Ribeiro serviu de anfitrião e deu as boas vindas a todas as equipas, destacando o bom entendimento entre os dois clubes organizadores e as autarquias que apoiam a competição.

Já Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, agradeceu aos dirigentes que têm a ousadia de organizar há tanto tempo o Santeirim e que isso é “impagável”.

Na cerimónia esteve também o Presidente da Câmara de Dreux que em francês recordou Sousa Gomes, como pessoa muito hospitaleira tal como os autarcas de agora. O Presidente da Câmara disse também que espera que ganhe a melhor equipa e a melhor seja a sua.

A cerimónia de boas vindas, tal como a final do torneio, realiza-se alternadamente em Almeirim e Santarém. O torneio decorre até domingo, em Almeirim, Santarém e Alpiarça.

Este é o maior torneio de futebol veterano do país.

Veja aqui a fotoreportagem de Rita Valério.