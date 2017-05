A organização da Corrida da Família MAIS Lezíria, que terá lugar no dia 21 de maio, a partir das 10h, nos Municípios da Lezíria do Tejo, informa que os kits de participação podem ser levantados este sábado.

No caso da prova de Almeirim, os kits podem ser levantados nas Piscinas Municipais de Almeirim, entre as 9h e as 17h.

A prova realiza-se no domingo, a partir as 10h junto ao Estádio Municipal e Piscinas Municipais.