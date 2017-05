Footkart faz dois jogos para dois títulos

A equipa de Infantis do Footkart joga, este sábado pelas 9h30m, para a conquista do Campeonato Distrital de Infantis.

A formação dirigida por Rui Sampaio, Rodrigo Duarte Figueiredo e do delegado Paulo Duarte têm o jogo da época no no Estádio Municipal de Almeirim com o CADE.

À mesma hora, os Sub-11 também têm o jogo do titulo, mas de sub-11. O conjunto de Pedro Silva, Nuno Tapadeiro e Ricardo Alexandre jogam no campo do Pavilhão Alfredo Calado com Legenda Genuína da Golegã.

Para ambos os jogos, a direção do Footkart pede que os adeptos levem adereços verdes para dar colorido à festa.