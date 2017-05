Almeirim pode receber investimento de 19 milhões de euros

O concelho de Almeirim é um dos locais que está a ser avaliado para a realização de um investimento de 19 milhões de euros nos próximos cinco anos. A empresa “Maravilha Farms” que está atualmente instalada nos concelhos de Odemira e Tavira dedica-se à produção e comercialização de frutos vermelhos.

Em declarações à agência Lusa, Luís Pinheiro, diretor geral da empresa revelou que a empresa está a analisar outras duas regiões possíveis para instalar projetos de mirtilo, como é o caso da zona de Almeirim, no distrito de Santarém, e do Alqueva, no interior do Alentejo.

“Iremos fazer investimentos nos próximos cinco anos na ordem dos 19 milhões de euros, com aproximadamente uma duplicação das áreas produtivas em relação ao que temos hoje”, referiu à Lusa, acrescentando que tem a ambição de tornar a Maravilha Farms no “maior produtor europeu de pequenos frutos”.

A empresa produz framboesas, amoras e mirtilos ao longo de 150 hectares, terminou o ano de 2016, com uma faturação superior a 19,5 milhões de euros e quer atingir um volume de negócios os 50 milhões de euros nos próximos cinco anos.

Atualmente, a Maravilha Farms emprega cerca de 700 trabalhadores e 98% da produção da empresa destina-se ao Reino Unido, Irlanda, Alemanha, países nórdicos e do Benelux.

